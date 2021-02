Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrspolizei kontrollierte Fahrradfahrer

Karlsruhe

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizei auf der Sophienstraße Kontrollen von Fahrradfahrern durch. Zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr wurden 18 Radler angehalten und kontrolliert. 16 Radfahrer hatten die Stoppstelle an der Schillerstraße nicht beachtet und zwei weitere nutzen ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Gegen die Radler wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin musste an mehreren Fahrrädern die Beleuchtungseinrichtung beanstandet werden.

