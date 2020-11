BPOLI MD: Kinderfahrrad entwendet: Größe des Mountainbikes enttarnt Dieb

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am Montag, den 23. November 2020 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:15 Uhr einen polizeibekannten Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Er schob ein weißes Mountainbike in einer 24-Zoll Kindergröße durch die Bahnhofshalle. Da die Größe des Fahrrades nicht zu dem 59-Jährigen passte, kontrollierten die Bundespolizisten den Mann. In Bezug auf das Fahrrad gab er an, dass er den Eigentümer des Rades nicht kenne und er es sich ausgeborgt hätte. Das Rad befand sich nach seinen Angaben in einem Fahrradständer vor einer Schule in Magdeburg-Westerhüsen und war nicht angeschlossen. Die Bundespolizisten stellten das Fahrrad sicher und konfrontieren den Deutschen mit dem Tatvorwurf des Fahrraddiebstahles. In der sich anschließenden Vernehmung auf der Dienststelle gab der Mann die Tat vollumfänglich zu. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

