Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw durch Unbekannte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Vermutlich im Rahmen einer Wahlveranstaltung am Samstagmorgen am "Neuer Markt", kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Citröen, der in der Buhlstraße abgestellt war.

Zwischen 10:40 Uhr und 11:50 parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Buhlstraße, Ecke Schillerstraße und ging im Anschluss auf eine Wahlveranstaltung die in der Ettlinger Innenstadt stattfand.

Bislang Unbekannte beschädigten in diesem Zeitraum den abgestellten Pkw und verschwand anschließend unerkannt, weshalb die Kriminalpolizei Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6665555 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell