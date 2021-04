Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Teningen: Unfall auf der B3 - Hoher Schaden und zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 21.04.2021, gegen 05.45 Uhr, kam es auf der B3 zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr die B3 von Emmendingen kommend in Richtung Köndringen und bog nach links auf die Brühlstraße in Richtung Teningen ab. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden 61-jährigen Fahrzeugführer und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 23.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, davon der Unfallverursacher schwer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell