POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, gegen 06.25 Uhr, befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Motorroller die Schwarzwaldstraße in Richtung Milkastraße. Trotz Stopp-Stelle fuhr sie ungebremst in die Kreuzung Schwarzwald- / Milka- / Grether- / Bahnhofstraße hinein und kollidierte mit einem Pkw-Fahrer, welcher die Gretherstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Bei dem Aufprall auf den Pkw flog der 43-Jährigen ihr Helm vom Kopf, da der Kinnriemen offensichtlich nicht richtig geschlossen war. Die Rollerfahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

