POL-KN: (Wehingen, Landkreis Tuttlingen) Ausgelöster Brandmelder im "Schloßberg"-Hotel (14.04.2021)

Wehingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein fälschlich ausgelöster Brandmelder hat am Mittwochabend am Hotel Schloßberg in der Daimlerstraße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Wie die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften gegen 21.20 Uhr ausgerückte Feuerwehr der Abteilungen Wehingen und Gosheim dann am scheinbaren Brandort feststellen konnte, hatte eine unverschlossene Tür einer Sauna zur Auslösung der Brandmeldeanlage des Hotels geführt. Heiße Luft von der Sauna war durch die über einen längeren Zeitraum geöffnete Tür der Sauna ausgeströmt und hatte einen Brandmelder aktiviert. Zu einem Brand war es nicht gekommen, so dass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

