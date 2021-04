Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandmelder alarmiert Feuerwehr (14.04.2021)

Furtwangen (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand ausrücken musste die Feuerwehr am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in die Weiherstraße. In einem Wohnhaus hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Da die Wohnungsinhaberin nicht anwesend war, gelangten die Feuerwehrmänner über eine Drehleiter und ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Einen Brand konnten sie nicht feststellen. Warum der Brandmelder auslöste, konnte nicht geklärt werden. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell