Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Landkreis Tuttlingen) Höhendurchfahrtsbegrenzung eines Discounter-Parkplatzes beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (01. - 07.04.2021)

Geisingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Wie der Polizei jetzt erst mitgeteilt wurde, hat ein unbekannter Fahrer eines Lastwagens bereits Anfang April, im Zeitraum zwischen Donnerstag, 01.04., und Mittwoch, 07.04., die Höhendurchfahrtsbegrenzung eines Discounters an der Engener Straße beschädigt. An der Begrenzung entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell