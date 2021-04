Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Landkreis Tuttlingen) 5000 Euro Schaden nach Streifvorgang zweier Autos (13.04.2021)

Bubsheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einem Streifvorgang zweier Autos, der sich am Dienstagabend, gegen 17.20 Uhr, an der Einmündung der Weiherstraße auf die Böttinger Straße ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Ein 19-Jähriger wollte mit einem Renault Megane - von der Weiherstraße kommend - auf die Böttinger Straße abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen Suzuki Vitara, dessen 64-jähriger Fahrer auf der Böttinger Straße unterwegs war. Bei einem folgenden Streifvorgang der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

