Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand mit Gebäudeschaden

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 25.12.2020, gegen 18:42 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim, in der Leininger Straße, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte evakuiert werden. Das Feuer entwickelte sich in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Bad Dürkheim schnell unter Kontrolle gebracht und vor dem Übergreifen auf den gesamten Gebäudekomplex gelöscht werden. Zum Zweck der Löscharbeiten und Versorgung der Betroffenen mussten vorübergehend die umliegenden Straßen gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt. Weiterhin entstand ein Gebäudeschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Ricardo Happersberger, stellvertretender Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell