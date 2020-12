Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand einer Ferienwohnanlage und angrenzender Scheune

Weisenheim am BergWeisenheim am Berg (ots)

Am 25.12.2020 um 06:30 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in einer Scheune in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg. Noch während der Löscharbeiten schlugen die Flammen auf ein angrenzendes Wohnobjekt über, in welchem sich Ferienwohnungen befanden. Das Objekt wurde vollständig zerstört. Das Haupthaus blieb unbeschädigt. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

