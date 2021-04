Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht (13.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend hat ein unter Drogeneinfluss stehender Fahrer eines Fiat Ducatos in der Alleenstraße einen Verkehrsunfall und dabei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro verursacht. Der 28 Jahre junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit einem Ducato auf der Alleenstraße unterwegs. Im Bereich eines zweispurigen Teilstücks wechselte der 28-Jährige dann die Fahrspur, ohne auf einen dort befindlichen Mercedes zu achten. Bei dem folgenden Streifvorgang der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine durchgeführte Überprüfung des 28-Jährigen bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab den Hinweis auf eine Drogenbeeinflussung. Nach einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der junge Mann nun noch in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

