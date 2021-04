Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer zieht sich bei Sturz Nasenbeinfraktur zu (14.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Bei einem selbst verursachten Sturz auf der abschüssigen Jetterstraße hat sich ein 66-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag eine Nasenbeinfraktur zugezogen. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr mit einem älteren Damenrad auf der abschüssigen Jetterstraße in Richtung Kreisverkehr Möhringer Straße. Aus bislang noch nicht bekannter Ursacher stürzte der 66-Jährige kurz vor dem Kreisverkehr über den Lenker des Rades zu Boden und prallte hierbei mit dem Gesicht auf die Fahrbahndecke. Der Mann wurde von einem eintreffenden Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

