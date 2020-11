Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Bus kollidiert mit Pkw

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag (10.11.2020) in Swisttal. Zur Unfallzeit gegen 11 Uhr befuhr ein 46-jährige Fahrer eines Busses die L 266 aus Richtung Euskirchen Kommend in Fahrtrichtung Rheinbach. Auf Höhe der Ortslage Essig beabsichtigte der Busfahrer nach links auf die B 56 in Richtung Swisttal abzubiegen. Dabei nahm er nach den ersten Ermittlungen einem 51-Jährigen Autofahrer die Vorfahrt, der seinerseits auf der L 266 in Richtung Euskirchen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. In dem Bus befand sich zum Unfallzeitpunkt lediglich ein Fahrgast, der glücklicherweise unverletzt blieb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

