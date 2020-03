Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unbekannte brechen ein, stehlen Schlüssel und Auto

Aus einer Garage stahlen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch einen weißen Ford Transit in Göppingen.

Ulm (ots)

Die Täter stiegen laut Polizeiangaben zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in ein Gebäude in der Schumannstraße ein. Dazu hatten sie zuvor eine Scheibe eingeworfen und das Fenster entriegelt. Sie suchten nach Brauchbarem und fanden Geld und einen Autoschlüssel. Der gehört zu einem Ford Transit, der in einer Garage stand. Die Diebe entkamen mit dem Auto unerkannt. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei aus Göppingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07161/632360 um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat im Tatzeitraum in der Schumannstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

- Wer hat den weißen Ford Transit, an dem die amtlichen Kennzeichen GP-EV 217 montiert sind oder waren, gesehen?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

++++0403291

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell