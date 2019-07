Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Motorradgeschäft, Arzfeld und das Ernst-Henkel-Haus am Sportplatz Arzfeld

Prüm, Arzfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12.07.2019, wurde in ein Motorradgeschäft und in das Ernst-Henkel-Haus auf dem Sportplatz in Arzfeld eingebrochen. Es wurden geringe Geldbeträge entwendet, der Sachschaden ist nicht unerheblich. Wer hat im fraglichen Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise werden erbeten an die Polizei Prüm, 06551-9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de .

