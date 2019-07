Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllablagerung

Prüm (ots)

Dahnen - Durch einen bislang unbekannten Täter wurden zwischen dem 11.07.2019 und 12.07.2019 Müllsäcke, leere Dosen und Teppiche illegal in einer Schutzhütte in Höhe der Einmündung "Tentismühle" abgeladen. Hinweise bitte an die Polizei Prüm unter 06551/9420 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell