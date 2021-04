Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Größerer Polizeieinsatz wegen Sachbeschädigungen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Dienstag, 21.04.2021, gegen 06.40 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass eine männliche Person in der öffentlichen Toilette auf dem Friedhof in Lörrach randaliert habe. Die Person habe die Deckenbeleuchtung abgeschlagen, sowie Armaturen beschädigt. Die Person sei in der Brombacher Straße auf das Gelände der Stadtgärtnerei gelangt und habe dort aus einer offenen Halle u.a. eine Forke mitgenommen. Die Person habe im weiteren Verlauf mit der Forke im Rebmannsweg ein Fahrzeug beschädigt. Danach sei sie dann in ein leerstehendes Gebäude in der Brombacher Straße verschwunden.

Vor dem leerstehenden Gebäude kam es in der Folge zu einem größeren Polizeieinsatz, der letztlich zur vorläufigen Festnahme der betroffenen Person führte. Aufgrund der psychischen Verfassung des 45-jährigen Mannes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Lörrach Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann kam in der Folge in eine psychiatrische Fachklinik.

