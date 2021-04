Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: wieder Holzstapel in Herten angezündet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, hat ein Unbekannter in Herten abermals in der Verlängerung der Augster Straße, gegenüber dem "Pumphäusle" den gleichen Holzstapel, wie am 31.03.2021, angezündet, indem er wohl eine Zeitung in den Stapel steckte. Ein Zeuge entdeckte gegen 10.40 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

