POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, gegen 21.45 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Pkw in der Hauptstraße über eine Verkehrsinsel. Danach entfernte sich der Mann mit seinem Pkw ohne sich um den Schaden an der Verkehrsinsel zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann mit seinem Pkw angetroffen werden. Die Polizei konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. An der Verkehrsinsel und an dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro.

