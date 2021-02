Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken einen Unfall mit Totalschaden verursacht (23.02.20212)

Tuningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Anschlussstelle der Bundesautobahn 81 bei Tuningen einen Unfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht. Ein 62-jähriger kam mit einem Mercedes CLS 500 an der Zufahrt zur A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte gegen eine Böschung, wo es totalbeschädigt zum Stehen kam. Der Fahrer verließ sein Auto und lief in unbekannte Richtung davon. Rettungskräfte suchten im Bereich der Unfallstelle nach dem möglicherweise verletzten Fahrer, der jedoch unauffindbar blieb. Erst Stunden nach dem Unfall meldete sich der Mercedesbesitzer bei der Polizei. Dabei war er deutlich alkoholisiert, was ein Alkoholtest mit rund 1,5 Promille bestätigte. Der Mann musste erst eine Blutprobe und danach seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell