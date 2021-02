Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, RW) Sprinter prallt ins Cabrio-Heck 23.2.21, 18 Uhr

Deißlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße am Gewerbegebiet Mittelhardt sind rund 10.000 Euro Schaden entstanden. Eine 32-jährige Renault-Fahrerin wollte an einer Einmündung nach rechts in Richtung Deißlingen abbiegen, musste aber anhalten, weil ein anderes Auto Vorfahrt hatte. Dies bemerkte ein 34-jähriger hinterherfahrender Sprinter-Fahrer zu spät und prallte deswegen ins Heck des Renault-Cabrios. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

