POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Aggressiver Schwan beschmutzt Fahrzeuge (23.02.2021)

Singen (ots)

Ein Schwan hat am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Kreuzung Lindenhain / Entenweg mehrere Autos angegriffen und dadurch beschmutzt. Der Schwan, der sein Spiegelbild in den Autos angriff, um sein Revier zu verteidigen, wurde durch die Tierrettung eingefangen, auf Verletzungen untersucht und anschließend wieder freigelassen. Anwohner berichteten, dass der Schwan jedes Jahr zur gleichen Zeig in dieser Art sein Revier verteidige.

