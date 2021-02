Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Frontalzusammenstoß fordert 8.000 Euro Sachschaden (23.02.2021)

Radolfzell ma Bodensee (ots)

Über 8.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr entstanden, der sich in der Steißlinger Straße auf Höhe der Einmündung Reute ereignet hat. Ein 81-Jähriger VW-Fahrer kam aus Richtung Reute und wollte in die Steißlinger Straße, Richtung Radolfzell abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 69-Jährigen Suzuki-Fahrers, der gerade auf der Steißlinger Straße in Fahrtrichtung Steißlingen unterwegs war. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell