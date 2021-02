Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach) Betrugsversuch - Angebliche Nichte bittet um Geld 23.02.21

Lauterbach (ots)

Von einem Betrugsversuch geht die Polizei Schramberg bei einem Telefonanruf aus, den eine 63 Jahre alte Lauterbacherin am Dienstagmorgen erhalten hat. Die schätzungsweise 25 bis 35 Jahre alte Anruferin gab sich als Nichte aus und erklärte, bei einem Immobilienmakler zu sein, wo sie die zweite Rate für den Kauf einer Eigentumswohnung hinterlegen müsse. Hierzu bräuchte sie schnell Geld, da das Objekt ansonsten anderweitig verkauft werde. Sie würde eine Stunde später vorbeikommen, um das Geld abzuholen, erklärte die Anruferin weiter. Die 63-jährige ging jedoch auf die Bitte nicht ein und legte auf. Für die Polizei ist die Masche nichts Neues. Immer wieder versuchen Betrüger mit solchen Tricks an das Ersparte meist ältere Menschen zu kommen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es zu weiteren derartigen Anrufen in nächster Zeit kommt.

