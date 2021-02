Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Reichenbach am Heuberg (Lkr. Tuttlingen) Aufbackbrötchen im Backofen vergessen - Wohnhaus evakuiert (23.02.2021)

Reichenbach am Heuberg (ots)

Ein Wohnhaus in der Bogenäckerstraße musste am Dienstagnachmittag aufgrund starker Rauchentwicklung zeitweise evakuiert werden. Gegen 16.15 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein, dass in dem Gebäude der Feuermelder ausgelöst habe. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass der Wohnungsinhaber im Backofen Brötchen aufbacken wollte und diese offenbar vergessen hatte, als er zusammen mit seiner Familie die Wohnung verließ. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Reichenbach konnte Schlimmeres verhindert werden und es entstand kein Sachschaden in der Wohnung. Vorsorglich wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert, bis die Feuerwehr die Wohnung belüftet hatte. Das Gebäude konnte nach ca. 15 Minuten Lüftung wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Reichenbach mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, Wehingen mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften, und die Drehleiter aus Gosheim mit drei Kräften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell