Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Containerbrand lässt auf Brandstiftung schließen +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin wurde eine starke Rauchentwicklung sowie ein Feuerschein aus einem kleinen Waldstück in der Nähe der Straße "Am Holz" in der Gemeinde Ganderkesee bereits am Mittwoch, dem 23. Dezember 2020, gegen 16:30 Uhr gemeldet. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich das Erreichen des Brandortes in dem betroffenen Waldstück durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee sowie für die Polizei zuerst schwierig. Letztendlich konnte durch die eingesetzten Kräfte zur Brandstelle vorgedrungen und ein Waldbrand verhindert werden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein dort abgestellter Container auf noch unbekannte Weise angefangen hat zu brennen. Das Feuer konnte zwar rechtszeitig gelöscht werden, der Container brannte allerdings völlig aus. Der Container wurde vor dem Brandausbruch augenscheinlich zu einer Art Aufenthaltsraum umfunktioniert.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können und/oder Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

