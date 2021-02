Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, RW) Opel-Fahrer leistet Widerstand 24.2.21

Sulz (ots)

Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr nachts bei einer Verkehrskontrolle erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Vorausgegangen war ein zunächst erfolgloser Anhalteversuch einer Polizeistreife in der Holzhauser Straße. Obwohl die Beamten ein Haltesignal gaben, fuhr er weiter bis in die Alte Schulstraße. Als die Beamten dort den Führerschein und die Fahrzeugpapiere verlangten, gab es bei dem Fahrer Hinweise auf einen Drogeneinfluss. Als der junge Mann ein Test ablehnte und sich der weiteren Kontrolle vehement widersetzte, musste er mit angelegten Handschellen zur Polizeiwache verbracht werden, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Der 24-Jährige wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

