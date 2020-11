Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt - Erneute Vollstreckung von Haftbefehlen durch Bundespolizei

HandewittHandewitt (ots)

Sonntagmorgen um 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen PKW mit vier männlichen Insassen am Scandinavianpark in Handewitt, nachdem dieser aus Dänemark kommend über die BAB 7 nach Deutschland einreiste.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Männer konnten die Beamten ermitteln, dass gegen einen 25-jährigen Mitfahrer zwei Haftbefehle einer Staatsanwaltschaft bzw. eines Amtsgerichts vorlagen.

Dem jungen Ungar wurde vorgeworfen, in mindestens zwei Fällen 2018 und 2019 ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl seine Fahrerlaubnis einer Sperrfrist unterlag. Da er die geforderten Geldstrafen bis dato nicht beglichen hatte, wurde er verhaftet.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei konnte er jetzt die offenen Beträge in Höhe von 840,- Euro bezahlen und entging so einem 55-tägigen Aufenthalt in der JVA. Der 25-jährige konnte seinen Weg als freier Mann fortsetzen.

