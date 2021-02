Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf vorausfahrendes Auto aufgefahren (23.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 7.000 Euro Gesamtsachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Außenring Villingen / Kreisstraße 5709". Eine 65-jährige Dacia Sandero Fahrerin fuhr auf dem "Außenring" und bremste an der Einmündung ab. Ein nachfolgender 51-jähriger VW Touran Fahrer war der Ansicht, dass die Frau sofort weiter fährt, da sich kein Verkehr auf der Kreisstraße befand. Die Frau hielt jedoch an, was der VW-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf den stehenden Dacia auf.

