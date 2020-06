Polizei Wuppertal

POL-W: Schwerer Verkehrsunfall auf der Focher Straße

Wuppertal (ots)

Am 08.06.2020, gegen 18:45 Uhr, fuhr eine 53-jährige Solingerin mit ihrem BMW von einem Parkplatz eines Supermarktes in die Focher Straße ein und übersah hierbei den VW einer 48-jährigen Solingerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die 48-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei circa 10000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Focher Straße in beide Richtungen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell