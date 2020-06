Polizei Wuppertal

POL-W: Täter flüchtet mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Nachmittag des 08.06.2020, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Wuppertal-Barmen zu einem Raubdelikt. Auf der Eugen-Rappoport-Straße rempelte der Täter eine 54-jährige Wuppertalerin zunächst an, bevor er ihr eine Geldbörse entriss. Hiernach rannte der bislang Unbekannte in Richtung Wegnerstraße davon. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 170 bis 175 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Jacke, trug einen dunklen Mund-Nasen-Schutz und eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

