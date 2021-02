Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Kleinbagger im Fliederweg beschädigt (19/0802)

Speyer (ots)

05.02 - 08-02.2021

Unbekannte Täter öffneten zwischen Freitagmittag bis Montagmorgen an zwei Kleinbaggern, die im Tatzeitraum auf einem Baustellengelände im Fliederweg standen, die Tankabdeckungen und befüllten die Tankstoffbehälter mit Sand. Kraftstoff wurde offensichtlich nicht entwendet. Durch das Befüllen der Tankbehälter mit Sand entstand jedoch ein Schaden von ca. 200EUR. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Speyer über die Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

