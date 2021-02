Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Bettenhausen, L 410, Landkreis Rottweil) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (24.02.2021)

Dornhan - Bettenhausen, L 410, Landkreis Rottweil (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen in einer Kurve auf der Strecke zwischen Bettenhausen und Dornhan auf der Landesstraße 410 einen Unfall eines entgegenkommenden VW Golfs verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben des 38-jährigen Golf-Fahrers sei dieser kurz nach 07 Uhr auf der L 410 von Dornhan in Richtung Bettenhausen unterwegs gewesen, als ihm zwei Autos von Bettenhausen her in einer Kurve entgegenkamen. Das zweite Auto - vermutlich ein weißer Audi oder BMW - sei dabei in drängelnder Weise dicht hinter dem ersten Wagen und halb auf dem Fahrstreifen des Golf-Fahrers gefahren. Um einen Unfall zu vermeiden, habe der 38-Jährige mit dem Golf nach rechts ausweichen müssen. Hierbei kam der Golf-Fahrer auf den unbefestigten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über den Wagen und schleuderte schließlich quer über die Straße, wobei das Auto an einem vorhandenen Randstein an der linken Fahrbahnseite erheblich beschädigt wurde. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte in dem weißen Auto weiter in Richtung Dornhan. Die Polizei Oberndorf hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die zu dem geschilderten Unfall Angaben machen können, insbesondere der Fahrer des ersten Autos, der am Mittwochmorgen, kurz nach 07 Uhr, von Bettenhausen in Richtung Dornhan unterwegs war und dem ein weißer Wagen gefolgt ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) zu melden.

