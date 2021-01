Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern)Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Einbruch in ein Firmengebäude "Auf dem Immel" ist am Donnerstag der Polizei gemeldet worden. Am Nachmittag fiel auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt verschafft haben, indem sie die Scheibe eines Rolltors einschlugen.

Sowohl die Halle als auch die Räume im Obergeschoss wurden durchwühlt, Schränke und Schubläden geöffnet. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge mehrere Arbeitsmaschinen aus der Werkstatt sowie Armbanduhren aus den Büroräumen.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 14.25 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620, in Verbindung zu setzen. |cri

