Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Parkrempler geflüchtet

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Vermutlich auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Zollamtstraße ist am Donnerstagmittag ein Pkw beschädigt worden. Der gelbe BMW parkte in Queraufstellung auf einem Parkplatz. Als die Fahrerin gegen 13 Uhr von ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie an der Heckstoßstange einen Schaden fest. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

