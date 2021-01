Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaminbrand geht glimpflich aus

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

In der Morlauterer Straße ist es am Donnerstagabend in einem Wohnhaus zum Kaminbrand gekommen. Gegen 20 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Anwohner hatten den Notruf gewählt. Rauch und Funken kamen aus dem Kamin. Die Feuerwehr kümmerte sich um den verstopften Abzug und reinigte ihn. Sachschaden ist nicht entstanden. |erf

