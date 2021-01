Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Metallrohre

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern)

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe mit einem Transporter vorgefahren sind, als sie am Dienstagmittag Kupfer- und Messingrohre von einem Freigelände in der Hauptstraße stahlen. Rund 100 Kilogramm Metall transportierten die Unbekannten ab. Aufgrund von Hinweisen ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter mit einem weißen Transporter für den Diebstahl verantwortlich sind. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind am Dienstag oder in den Tagen davor Personen und Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem wurden Kupfer- und Messingrohre zum Kauf angeboten? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

