Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer von Mittwoch auf Donnerstag an einem Pkw in der Schmiedstraße verursacht. Der Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte silberne Hyundai parkte ab Mittwoch, 6. Januar 20 Uhr an der Straße Höhe des Anwesens Nummer 10. Als die Halterin am Donnerstag, 7. Januar gegen 12:15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der rechten Seite.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

