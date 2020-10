Polizei Wuppertal

POL-W: SG Handyraub in der Innenstadt

Wuppertal (ots)

Auf der Sauerbreystraße Ecke Hansastraße in Solingen forderten gestern (28.10.2020), gegen 18:30 Uhr, drei jugendliche Täter zwei Minderjährige (12 und 13 Jahre alt) auf, ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als der 12-Jährige sein Handy aus der Tasche nahm, entriss es ihm einer der Täter und schrie das Opfer aggressiv an, um den Entsperrcode des Mobiltelefons zu erhalten. Nachdem der 12-jährige Solinger ihm auch den Code nannte, flüchtete das Trio über die Hansastraße. Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und nahm gemeinsam mit den Opfern die Verfolgung der Täter auf. Der 27-Jährige konnte den 13-jährigen Haupttäter auf der Mozartstraße stellen und hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Das Handy konnte noch vor Ort an den 12-Jährigen zurückgegeben werden. Die Beamten ermittelten im Anschluss auch die zwei Mittäter. Das Trio erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischer Erpressung. (hm)

