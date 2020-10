Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Hans-Peter K.

Wuppertal (ots)

Die am 26.10.2020 herausgegebene Öffentlichkeitsfahndung ("POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung nach Hans-Peter K.") wird hiermit zurückgenommen. Herr K. hat sich am Abend des 26.10.2020 selbstständig zurück in ärztlich Behandlung begeben. Die Polizei Wuppertal dankt für die Mithilfe bei der Fahndung nach dem Vermissten und bittet die veröffentlichten Bilder nicht weiter zu verwenden. (weit)

