Polizei Wuppertal

POL-W: RS Lastwagen kippt nach Ausweichmanöver auf die Seite - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Hoher Sachschaden entstand gestern, 26.10.2020, gegen 14:00 Uhr, auf der Straße Lüdorf (L412) in Remscheid-Lennep. Der 27-jährige Fahrer eines Betonmischers fuhr auf der Straße Lüdorf aus Richtung Kräwinkler Brücke kommend, als ein entgegenkommender Lastwagen seinen Fahrstreifen verließ und in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, bremste der Mischerfahrer und wich nach rechts aus. Hierbei kam er von der Straße ab und kam auf der Seite zum Liegen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der andere Beteiligte von der Unfallstelle. Der flüchtige Unfallfahrer war männlich und mit einem grau-grünen Lastwagen unterwegs. Es könnte sich hierbei um einen LKW mit offener Ladefläche gehandelt haben. Der Fahrer des verunfallten Betonmischers blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung mittels Kran musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat in Remscheid hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem flüchtigen Lastwagen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell