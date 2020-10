Polizei Wuppertal

POL-W: W Handy am Bahnhof-Oberbarmen geraubt

Wuppertal (ots)

Drei Unbekannte überfielen am vergangenen Samstag, 24.10.2020, gegen 21:15 Uhr, einen 16-Jährigen an der Rittershauser Brücke in Wuppertal-Oberbarmen. Ein Täter sprach das jugendliche Opfer an und forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe von Wertgegenständen. Aus Furcht händigte der Wuppertaler sein neuwertiges Handy und seine Kopfhörer aus. Die alarmierten Polizisten konnten die Täter nicht mehr ausfindig machen. Zwei der Räuber waren schwarz gekleidet und augenscheinlich jugendlichen Alters. Der dritte Täter war etwa 25-Jahre alt, hatte einen Vollbart und war mit einer roten Jacke bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

