POL-LB: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfällen in Kirchheim am Neckar und Freiberg am Neckar

Kirchheim am Neckar: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit leicht verletztem Quad-Fahrer

Ein 56-jähriger Quad-Fahrer befuhr am Freitag gegen 22.15 Uhr die Bundesstraße 27 von Lauffen am Neckar in Richtung Kirchheim am Neckar und musste hier kurz vor der Ortseinfahrt einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches zum Überholen ausgeschert hatte, ausweichen. Dabei verlor der Quad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte um. Der 56-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung Lauffen am Neckar fort. Da der 56-jährige Quad-Fahrer keinerlei Angaben zu diesem Fahrzeug machen konnte werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142 4050, zu melden.

Freiberg am Neckar: Leichtkraftrad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer am Freitag gegen 13.40 Uhr auf der Landesstraße 1138, von Freiberg am Neckar in Fahrtrichtung Benningen, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, welche das Unfallgeschehen oder das Fahrverhalten beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter Tel.: 0711 68690 zu melden.

