POL-W: W/RS Einbruchmeldungen seit gestern

Seit gestern (26.10.2020) nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid fünf Einbrüche auf. Wuppertal - Unbekannte Straftäter brachen zwischen dem 20.10.2020 und dem 26.10.2020 eine Wohnung in der Anilinstraße auf. Sie stahlen nichts. In der Huldastraße öffneten Einbrecher am 26.10.21020 im Laufe des Nachmittags oder des Abends eine Wohnung und stahlen Bargeld sowie einen elektronischen Gegenstand. Remscheid - Eine Schule an der Straße Schwarzer Weg wurde zwischen dem 16.10.2020 und dem 26.10.2020 zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter stahlen eine geringe Menge Bargeld. Ein ebenfalls in der Straße Schwarzer Weg liegendes Büro brachen Unbekannte zwischen dem 23.10.2020 und dem 26.10.2020 auf. Gestohlen wurden verschiedene Werkzeuge. An der Brüderstraße kam es im Laufe des 26.10.2020 zu einem Einbruch, bei dem eine geringe Menge Bargeld gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

