Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat den VW Crafter gesehen?

Bild-Infos

Download

Otterbach (Kreis Kaiserslautern)Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleintransporters, der in der Nacht zum Donnerstag am Kreisel Richtung Sambach eine Verkehrsinsel überfahren und mindestens ein Verkehrsschild beschädigt hat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen VW Crafter handelt. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, einen Unfall am Kreisel beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell