Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall (Erstinformation)

Cambs (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt zur BAB 14 bei Cambs kommt es derzeit zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwei PKW waren am Montagmorgen zusammengestoßen, wobei es ersten Erkenntnissen zufolge Verletzte gegeben haben soll. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Die Polizei leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell