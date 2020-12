Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schulschwänzer beim Diebstahl ertappt

Zigaretten soll am Donnerstag ein Jugendlicher in Heidenheim gestohlen haben.

Der 15-Jährige war gegen 9 Uhr in einem Geschäft in der Wilhelmstraße. Dort soll er aus zwei Packungen einzelne Zigaretten entnommen und diese eingesteckt haben. Die geöffneten Schachteln legte er wieder zurück in die Auslage. Ein Zeuge beobachtete den mutmaßlichen Dieb. Die Polizei verständigte ein Elternteil des Minderjährigen und brachte ihn zurück zur Schule. Der Jugendliche muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

