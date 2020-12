Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autofahrer ohne Gurt

Gegen eine Straßenlaterne prallte ein Pkw am Donnerstag in Laichingen.

UlmUlm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr ein Audi in der Geislinger Straße stadtauswärts. Der Fahrer kam auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Seat unterwegs. Die Autos stießen zusammen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, rollte über einen Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer und sein Beifahrer waren nicht angeschnallt. Sie trugen leichte Verletzungen davon. Auch die Seatfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Krankenwägen transportierten die 33-Jährige in eine Klinik. Auch der 23-jährige Unfallverursacher sowie sein Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Die Feuerwehr sägte später den Laternenmast ab, da er nicht mehr stabil war.

Sicherheitsgurte und Kinderrückhaltesysteme sind die "Lebensretter Nr. 1" im Straßenverkehr! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Einen Sturz aus zehn Metern Höhe ist kaum zu überleben. Er entspricht einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den menschlichen Körper das 30-fache seines Eigengewichts-bei 70 kg sind das gut zwei Tonnen. Deshalb empfiehlt die Polizei immer, den Gurt anzulegen und Kinder zu sichern.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

