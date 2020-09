POL-KA: (KA) Karlsruhe - Falsche Stromableser stehlen hochwertigen Schmuck aus Wohnung

Polizeipräsidium Karlsruhe

Falsche Stromableser stehlen hochwertigen Schmuck aus Wohnung

Karlsruhe

Am Dienstagvormittag verschaffte sich ein unbekannter Täter unter dem Vorwand, im Auftrag der Stadtwerke Stromzähler zu überprüfen, in einem Oberreuter Mehrfamilienhaus Zugang zur Wohnung einer Rentnerin und stahl dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Ein zweiter Tatverdächtiger hielt sich währenddessen ebenfalls in dem Haus auf, ohne die Wohnung der Seniorin jedoch zu betreten.

Um 10.30 Uhr erschlich sich der falsche Stromableser zunächst das Vertrauen der 81-jährigen Geschädigten und gelangte so in deren Wohnung. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Tatverdächtigen, die ältere Dame sowie eine ebenfalls anwesende Nachbarin so weit abzulenken, dass er aus einem Schlafzimmerschrank mehrere hochwertige Halsketten, Ringe, Broschen und Armbänder stehlen konnte. Noch bevor die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, hatte der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen. Neben dem falschen Stromableser fiel der Bestohlenen in dem betroffenen Mehrfamilienhaus in der Goerdelerstraße auch ein zweiter Mann auf, der ihre Wohnung jedoch nicht betreten hatte.

Die Geschädigte beschrieb den Täter in ihrer Wohnung als ungefähr 28-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank, bekleidet mit einem roten Poloshirt, dunkler Hose und einer schwarzen Basecap mit buntem Motiv. Der zweite Tatverdächtige sei 30-35 Jahre alt, mit rund 160 cm auffallend klein und von dicker Statur gewesen, war dunkel gekleidet und trug eine orangene Warnweste.

Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Trickdiebe auch andernorts versucht haben, sich Zugang in Wohnungen zu erschleichen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

